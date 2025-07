Temptation Island: il dramma di Lucia e Rosario sui social

Il mondo di Temptation Island continua a far discutere con colpi di scena e drammatiche rivelazioni. Nella settima puntata del reality, andata in onda il 30 luglio, le dinamiche tra Lucia e Rosario hanno catturato l’attenzione del pubblico. La coppia ha infatti vissuto uno scherzo inaspettato che ha stravolto gli equilibri del loro rapporto.

Lucia si è fatta aiutare dal single Andrea per creare una situazione di tensione, mostrando al fidanzato un video in cui era molto vicina a lui, addirittura dormendo insieme sulla spiaggia. Rosario, al falò di confronto, ha scoperto che si trattava di uno scherzo e reagito con furia: “Ma che scherzo di m**da!”. Nonostante la tensione iniziale, i due sembrano aver trovato un compromesso e lasciano il falò mano nella mano, ma solo apparentemente, poiché qualche settimana dopo la situazione ha preso una piega imprevista.

Rosario, infatti, ha rivelato di essere diventato estremamente geloso e di non fidarsi completamente di Lucia. Andrea ha svelato, in un video, di aver incontrato Lucia dopo il programma, confermando che l’incontro era stato un suo desiderio. Queste confessioni hanno innescato ulteriori crisi all’interno della coppia, con Lucia che ammette a Filippo Bisciglia di aver tradito la fiducia di Rosario.

Nel frattempo, un’altra coppia di avvocati, Sonia e Alessio, è tornata al centro della scena. Sonia ha chiesto un nuovo falò per cercare di risolvere le tensioni nel loro rapporto, ma le sue parole sono state accolte con aspre critiche sui social, soprattutto per la sua scelta di tornare a cercare Alessio, un uomo che le aveva fatto pesanti dichiarazioni sul loro passato. Le reazioni del pubblico non si sono fatte attendere, tra commenti che evidenziano le sue gaffe linguistiche e l’amore non corrisposto. La stagione continua a riservare sorprese e tensioni, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi delle relazioni in gioco.