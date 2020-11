Vi ricordate di Nadia e Antonio di Temptation Island? La coppia (che ha partecipato proprio all’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi) è uscita indenne dal programma ed ora, a distanza di un paio di mesi, il portale IsaeChia.it ha scoperto che anche i loro rispettivi tentatori, Stefano e Vanessa, si sono fidanzati fra loro.

I due tentatori non si sono conosciuti durante Temptation Island (dato che vivevano in due villaggi separati), ma l’interesse reciproco è scattato poco dopo, quando lei ha iniziato a seguire lui su Instagram.

“Dopo pochissimi giorni ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia. Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni. Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui. Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”.