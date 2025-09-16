Temptation Island: i colpi di scena dell’estate 2023

Sono passati circa due mesi e mezzo dall’ultima puntata di “Temptation Island”, un’edizione ricca di emozioni tra tradimenti e lacrime. Con l’estate in fase di chiusura, il programma è tornato in onda con due puntate speciali, la prima trasmessa il 15 settembre.

Si comincia con Sarah e Valerio, protagonisti di sorprese inaspettate. Ary, la single con cui Valerio ha avviato una relazione dopo il programma, ha affrontato il conduttore Filippo Bisciglia. Durante un video, Valerio ha parlato del suo incontro con Sarah, confessando ancora dei sentimenti per lei. I due si sono baciati e hanno passato una notte insieme, lasciando Ary incredula e in lacrime al momento della scoperta. Valerio, però, ha deciso di prendersi una pausa da Sarah, nonostante avesse condiviso un forte legame.

Denise, invece, si è presentata da sola da Bisciglia dopo la rottura con Marco. Delusa, ha chiesto a lui di allontanarsi, non capendo il motivo per cui fosse rimasto così a lungo se già aveva dubbi sul loro rapporto. Marco ha negato di aver nascosto una relazione con un’altra ragazza.

Infine, la situazione di Lucia e Rosario ha preso una piega inaspettata. Dopo essersi avvicinata a un single nel programma, Lucia è andata a casa di Rosario, il quale non si sentiva pronto a ricostruire il loro rapporto. Lucia ha poi trascorso del tempo con gli ex partecipanti, facendo ingelosire Rosario. Anche se hanno avuto un altro incontro per chiarirsi, Rosario ha dichiarato che per lui l’amore è finito e ha ricevuto la proposta di diventare tronista a “Uomini e Donne”, accettando l’invito.