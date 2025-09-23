Temptation Island: i colpi di scena della serata su Canale 5

Il 22 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island e poi… e poi”, condotta da Filippo Bisciglia. In questo episodio si è fatto il punto sulle storie d’amore dei protagonisti, con video e testimonianze.

Valentina e Antonio hanno organizzato il loro matrimonio e sorpreso tutti con una promessa di matrimonio nel luogo del programma, alla presenza di Rosario, amico della coppia. Durante questo momento, Sal Da Vinci è intervenuto dedicando la canzone “Rossetto e caffè”.

Sonia B. e Simone, invece, hanno comunicato la loro separazione. Nonostante Sonia sia in attesa di un bambino, il programma ha visto Simone presentarsi da solo. In un video, Sonia ha condiviso che Simone ha avuto comportamenti sgradevoli e ha deciso di non tornare insieme a lui. Tuttavia, durante un baby shower, è emerso che aspettano un maschietto, con Simone presente al momento della rivelazione.

Per quanto riguarda Sonia M. e Alessio, dopo alti e bassi, la coppia ha confermato di essere ancora insieme. Hanno passato un’estate felice in Calabria, ricominciando con nuove prospettive.

Infine, M. Concetta e Angelo hanno ufficialmente chiuso la loro relazione. M. Concetta ha scoperto i tradimenti di Angelo e ha deciso di tornare single. Durante il programma, Angelo si è presentato da solo e si è dimostrato emotivo riguardo alla loro storia passata, mentre M. Concetta ha rivelato che lui sta frequentando un’altra donna in segreto.