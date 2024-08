Temptation Island, Grande Fratello e La Talpa: quando andranno in onda

La prima rete Mediaset ha deciso di spingere con l’acceleratore e di partire in quarta con i reality show. A settembre, infatti, non tornerà solo il Grande Fratello, ma anche Temptation Island, il pomeridiano di Amici e infine l’atteso ritorno de La Talpa. Quattro reality in contemporanea.

Il primo a partire sarà Temptation Island che occuperà la serata del martedì. Nel dettaglio andrà in onda a partire da martedì 10 settembre per cinque settimane. Lo segue a ruota il Grande Fratello che partirà la settimana successiva di lunedì e coprirà tutta la stagione invernale per due serate a settimana: quella del lunedì e quella del giovedì. Le prime due puntate del reality di Alfonso Signorini, quindi, andranno in onda lunedì 16 e giovedì 19 settembre.

La nuova edizione di Amici partirà invece domenica 15 settembre e sarà trasmessa ogni domenica pomeriggio contro Domenica In fino all’arrivo del serale nella primavera del 2025.

La Talpa, invece, partirà ad ottobre (teoricamente mercoledì 2 ottobre) e sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset Infinity. Solo la finale andrà in onda con una serata evento su Canale 5 si presuppone alla fine di novembre.

Temptation Island, Grande Fratello e La Talpa – il calendario

La settimana di Canale 5/Mediaset Infinity per gli amanti del reality sarà così strutturata:

Lunedì: Grande Fratello Martedì: Temptation Island

Mercoledì: La Talpa

Giovedì: Grande Fratello

Venerdì: *pausa*

Sabato: *pausa*

Domenica: Amici

Venerdì e sabato il telecomando si sposterà su Rai1 dove ci saranno Tale e Quale Show (da venerdì 20) e Ballando con le Stelle (da sabato 28).