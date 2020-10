Durante l’ultima puntata di Temptation Island Gennaro si era rifiutato di avere un confronto pubblico con la sua ex Anna. La ragazza nell’intervista “un mese dopo” aveva raccontato ad Alessia Marcuzzi che il suo ex voleva tornare con lei ‘diceva di amarmi e che voleva tornare con me. Poi trovandomi più fredda mi ha detto di fingere di tornare insieme per dire alle persone che il programma era tutto finto. Ecco perché è scappato e non mi ha affrontata‘.

A distanza di una settimana dalla fine del programma mariano Gennaro ha chiesto di fare delle dichiarazioni pubbliche e alle telecamere di Witty ha raccontato che Anna avrebbe degli account falsi con cui “offende, umilia e alimenta alcune situazioni particolari”.

“A Temptation Island ho preferito il silenzio per far calmare gli animi. Da quando siamo usciti ci sono state situazioni che non hanno giovato a me e alla mia famiglia. Lei non si è fermata e continua a parlare. Per questo racconto tutto. L’ho chiamata, non per tornare con lei, ma per sapere come stava e per un confronto. Capisco la rabbia nel programma, ma non fuori. Lei con account falsi – e lo so per certo – ha offeso ed ha alimentato varie situazioni. Per questo mi sono arrabbiato con lei. Lei diceva che i profili falsi erano della mia famiglia, quindi io ho parlato con sua madre e le ho spiegato tutto, dicendomi pronto a portare le mie sorelle da lei. Gli attacchi sui social inoltre avvengono dal padre di Anna. Lui ha messo like a dei post orrendi che non meritavo. Dopo i like del padre non ce l’ho fatta più e ho detto basta. Ho contattato Anna per mail e le ho detto che non volevo tornare con lei. Anna ha continuato a mortificarmi e umiliarmi. Ok, che lo faccia a me e non ai miei cari. Ha contattato la fidanzata di un parente e le ha detto di scappare dalla mia famiglia. Non deve mortificare mia madre o i miei familiari. Comunque ho bruciato tutte le nostre cose, ho fatto un nuovo falò”.