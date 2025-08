Temptation Island finale: tra polemiche e reazioni social

L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5, ha acceso i riflettori su una serie di eventi clamorosi e intercettato reazioni travolgenti sui social. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, ha visto la conclusione di un’edizione caratterizzata da drammi e colpi di scena senza precedenti.

Durante la serata, Simone e Sonia B hanno rivelato di aspettare un bambino, motivo che li ha portati a riunirsi. La reazione del pubblico è stata a dir poco sarcastica, con commenti ironici che non hanno risparmiato neanche il futuro “terrapiattista padre”. Tra battute e critiche, il web si è scatenato, suggerendo nomi bizzarri per il nascituro e mettendo in discussione la solidità della coppia.

Intanto, il tradimento di Angelo è stato lo spunto per Maria Concetta per chiudere la sua relazione. I telespettatori hanno riservato a lui l’epiteto di “toporatto”, esprimendo solidarietà per la giovane, ora single. Tra commenti sarcastici e battute amare, la situazione ha scatenato un vero e proprio delirio virtuale.

La puntata ha anche svelato che Valerio sta frequentando la tentatrice Ary, mentre Sarah, in lacrime, ha spiegato il suo desiderio di curare le ferite e riscoprire se stessa. Gli spettatori hanno offerto sostegno alla giovane, con innumerevoli messaggi di apprezzamento indirizzati a lei.

Infine, le reazioni al termine della stagione hanno evidenziato la segretezza e il livello di trash dell’edizione, definita da molti come “iconica”. Tanti utenti hanno espresso già nostalgia, sperando in un seguito che rispetti l’alto standard di questo ciclo di Temptation Island.