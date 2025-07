Temptation Island fifth episode: colpi di scena e pagelle!

L’ultima puntata di “Temptation Island” ha portato con sé una ventata di emozioni e colpi di scena indimenticabili. In diretta su Canale 5, i protagonisti del reality hanno visto i loro legami messi a dura prova.

Sonia ha chiesto un falò immediato dopo aver visto il bacio tra il suo fidanzato Simone e la single Rebecca. Nonostante le scuse di Simone e dichiarazioni d’amore, la coppia ha deciso di separarsi. Lucia e Rosario, invece, si sono trovati in un turbine di angoscia: lui, geloso della vicinanza tra Lucia e il single Andrea, ha svuotato il suo cuore in lacrime, mentre Lucia ha espresso frustrazione per la sua apparente indifferenza.

Maria Concetta ha assistito a confessioni scomode da parte del compagno Angelo, attirato da una ragazza all’interno del villaggio. Nel frattempo, Valentina ha coltivato un legame sempre più forte con Francesco, portando Antonio a richiedere nuovamente un incontro decisivo. La tensione tra i due cresce, con Antonio che sembra sempre più sul piede di guerra.

Infine, Valerio ha sorprendentemente rivelato di non sentire la mancanza della fidanzata Sarah, in lacrime per il crescente affetto tra lui e la single Ary. Questa puntata ha messo in luce la fragilità delle relazioni e la complessità dei sentimenti, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in attesa dei prossimi sviluppi.