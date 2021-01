Sofia Calesso è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ed in passato aveva già polemizzato in merito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Carlotta Dell’Isola.

In questi giorni ha rilasciato anche una lunga intervista al portale MeteoWeek dove ha parlato della sua esperienza televisiva raccontando di aver assistito ad atteggiamenti impari, da parte degli autori, che avrebbero a suo dire avuto un occhio di riguardo per le due protagoniste famose (Antonella Elia e Manila Nazzaro) che stavano partecipando alla sua edizione.

“Atteggiamento impari? Assolutamente sì, l’ho notato! C’erano atteggiamenti impari da parte degli autori, ma non da parte di Manila e Antonella. Ad esempio, in una esterna fatta da una di loro due – di cui non faccio il nome perché altrimenti è palese di chi parlo – lei parlava del suo ex fidanzato e gli autori le hanno chiesto se mandarlo in onda e farlo vedere al fidanzato nel pinnetu. Lei disse: “Sì, così si ingelosisce…”. Ma a noi, queste domande, non le hanno mai fatte, anzi! Hanno proprio deciso a tavolino cosa mandare o no in onda, il gioco si è rivelato molto strategico da parte loro…”.

Il contratto con Temptation Island a lei è scaduto il 30 novembre. Fino a quella data non ha potuto promuovere nulla sui social, né partecipare a manifestazioni pubbliche o eventi.

“La fine del contratto? Una liberazione. Sì! Sono sincera: io ci ho perso la possibilità di guadagnare e, di questi tempi, il lavoro è importante. Questa cosa qui mi ha danneggiata. Vedere che io ho rispettato le regole, invece la signorina Carlotta (Dell’Isola, ndr) o anche Speranza (Capasso, ndr) hanno sponsorizzato, mi dà molto fastidio, non lo trovo corretto!”

E ancora:

“Nel contratto ci sono penali economiche importanti. Una come me tende a rispettare un contratto perché nella vita sono così e, se so che rischio di pagare una cifra esorbitante come penale, è chiaro che cerco di comportarmi bene. Io ho anche dei messaggi della redazione che mi dice: “Sofia, hai messo la maglietta con scritto ‘chi è Sofia’. Non la devi mettere”. Però è un mio brand, non di qualcun altro, quindi non stavo sponsorizzando. È stato un mio errore, quindi l’ho dovuta subito togliere perché sono stata minacciata di lettere dagli avvocati, multe salate…Quindi tolsi tutto finché il mio contratto non è scaduto”.

Temptation Island, Sofia: “Gli autori hanno un disegno prestabilito”.