Dopo l’addio di Simona Ventura l’anno scorso Alessia Marcuzzi ha preso il timone di Temptation Island Vip ed ha portato a casa un buon 20% di share, con una media di più di 3 milioni di spettatori. Quest’anno la conduttrice è chiamata a ripetere l’impresa, ma con un’edizione diversa da quella del 2019.

Stando a quello che riporta Giuseppe Candela su Dagospia, Alessia presenterà un’altra edizione nip, proprio come quelle di Filippo Bisciglia. Il motivo? L’arrivo imminente di un reality con personaggi famosi, il Grande Fratello Vip.

“Dopo aver salutato il pubblico con il boom di ascolti, 4 milioni e il 28% di share, Temptation Island tornerà in onda da metà settembre, probabilmente al mercoledì sera, su Canale 5. Edizione che sarà condotta da Alessia Marcuzzi con o senza vip? Salvo colpi di scena la nuova stagione dovrebbe avere sei coppie sconosciute. E Perché? Per evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Temptation Island avrà sei puntate e l’inizio delle registrazioni è previsto per fine agosto in Sardegna”.

Con Temptation Island nip di Bisciglia appena finita e quella di Alessia Marcuzzi in arrivo, non aveva più senso far partire a settembre l’edizione classica del Grande Fratello?

Alessia Marcuzzi e il bilancio su Temptation Island Vip.