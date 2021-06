Temptation Island fra meno di dieci giorni tornerà su Canale 5 con la nuova edizione e questa settimana Filippo Bisciglia, intervistato dal settimanale Chi, ha svelato alcune curiosità: “In molti ci scrivono che non è estate finché non arriva Temptation Island! Ieri c’era il Festivalbar, oggi c’è il viaggio nei sentimenti “.

E ancora:

“Ci sarà una coppia formata da Valentina e Tommaso: loro mi hanno fatto riflettere molto perché lui ha appena 21 anni, lei 40 ed ha alle spalle un matrimonio con un uomo molto più grande di lei. Ecco, questa coppia potrebbe regalare sorprese nel bene o nell’amore“.

Valentina e Tommaso, svelata la seconda coppia di Temptation Island: lei 40 anni, lui 21 https://t.co/IyVeFTg6xu #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 16, 2021

Le coppie che partecipano sono: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

“In totale saranno sei le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti, c’è un po’ di tutto” – ha continuato Filippo Bisciglia – “C’è chi si deve sposare a breve ma nutre dubbi, chi invece è in crisi e cerca il dentro o fuori, insomma il mix giusto di sapori per far crescere il sentiment e la curiosità dei telespettatori, fidatevi di me”.

La curiosa cosa che hanno in comune le sei nuove coppie di Temptation Island https://t.co/FuVJn0KO8z #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 20, 2021

Temptation Island, ecco le foto dei tentatori e delle tentatrici

Direttamente dal settimanale Chi ecco le foto dei 13 tentatori e delle 12 tentatrici che cercheranno di mettere in crisi le sei coppie della nuova edizione di Temptation Island. Fra loro anche due volti noti al pubblico: Davide Basolo, l’ex Alchimista di Uomini e Donne, non scelta della tronista Giovanna Abate. E Luciano Punzo che, lo scorso anno, ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express, in coppia con Gennaro Lillio formando il team dei Guaglioni.