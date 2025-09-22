Temptation Island e poi: ultime rivelazioni e colpi di scena

Lunedì 22 settembre va in onda la seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… su Canale 5, condotta da Filippo Bisciglia. Questo episodio finale rivelerà il destino delle coppie non presentate nel primo speciale, portando il pubblico in un emozionante viaggio tra sentimenti e storie d’amore.

Durante la puntata, si parlerà di Antonio e Valentina, che dopo una crisi dovuta a gelosie, chiedono di raccontare i preparativi per il loro matrimonio, segnando un nuovo inizio per la loro relazione. Anche Alessio e Sonia M., che inizialmente erano usciti separati dal reality, si sono riavvicinati e si vocifera di una possibile proposta di matrimonio questa sera, uno dei momenti più attesi per i fan.

La situazione di Simone e Sonia B. è più complessa. Dopo un tradimento, la coppia ha scoperto di aspettare un bambino e svelerà di avere in arrivo un maschietto, parlando di come stanno gestendo questa nuova fase.

Il confronto tra Maria Concetta e Angelo si preannuncia intenso, con la coppia al centro di un tira e molla che potrebbe giungere a una conclusione.

Non mancheranno aggiornamenti sul triangolo amoroso tra Sarah, Valerio e Ary. Valerio, dopo momenti di intimità con Sarah e una vacanza con Ary, potrebbe finalmente prendere una decisione.

Infine, ci saranno novità su Rosario, il quale ha interrotto la sua avventura come tronista a Uomini e Donne quando la sua ex Lucia ha rivelato che si frequentavano ancora di nascosto.

Il gran finale è fissato per stasera su Canale 5 e sarà visibile anche in diretta su Mediaset Infinity.