Anna Ascione di Temptation Island è risultata positiva al tampone del CoronaVirus e la notizia è arrivata a 24 ore di distanza dall’intervista choc di Gennaro Mauro, suo ex fidanzato, che intervistato da WittyTv l’ha accusata di aver creato dei profili falsi su Instagram per offenderlo e di essersi intromessa in alcune situazioni della sua famiglia.

“[…] Lei con account falsi – e lo so per certo – ha offeso ed ha alimentato varie situazioni. Per questo mi sono arrabbiato con lei. Diceva che i profili falsi erano della mia famiglia, quindi io ho parlato con sua madre e le ho spiegato tutto, dicendomi pronto a portare le mie sorelle da lei. […] Ho contattato Anna per mail e le ho detto che non volevo tornare con lei. Anna ha continuato a mortificarmi e umiliarmi. Ok, che lo faccia a me e non ai miei cari. Ha contattato la fidanzata di un parente e le ha detto di scappare dalla mia famiglia. Non deve mortificare mia madre o i miei familiari. Comunque ho bruciato tutte le nostre cose, ho fatto un nuovo falò”.