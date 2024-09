Temptation Island è un programma ormai rodato e tutto funziona per il meglio: ogni aspetto, anche quello più piccolo, è studiato per evitare spoiler e per far sì che tutto si svolga in sicurezza e piena libertà. A raccontare qualche aneddoto è stata una delle autrici del programma, Chiara Bray, fra le pagine di Uomini & Donne Magazine.

Cosa succede dopo il falò: le due opzioni

Come raccontato da lei, cosa succede dopo i falò dipende da come si lasciano le coppie: se escono insieme viene attuato un piano, se si mollano ne viene attuato un altro. Nel dettaglio ha raccontato che alle coppie che escono dalla trasmissione insieme viene assegnata una camera nel resort dove possono stare uniti, i protagonisti delle coppie che scoppiano, invece, vengono spediti in hotel ognuno nella propria camera. L’unica cosa che hanno in comune i protagonisti che escono insieme e quelli che si lasciano è che fidanzati e fidanzate tornano a casa in voli separati, proprio per evitare ipotetici spoiler.

Temptation Island: cosa succede dopo i falò e perché non ci sono le telecamere nelle stanze dei single

Perché non ci sono le telecamere nelle camere dei single

Chiara Bray ha poi raccontato che la decisione di non mettere le telecamere nelle camere dei single è stata presa di comune accordo con tutti gli autori per dare la possibilità ai fidanzati e alle fidanzate di avere dell’intimità lontano da occhi indiscreti, qualora volessero. Insomma, un incentivo per fare le corna. No?

Una cosa è certa: Temptation Island piace. “Secondo me il programma piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano” – ha dichiarato Raffaella Mennoia a SuperGuidaTv – “Non è un programma prettamente femminile, lo vede l’adolescente di 13 anni come la signora anziana di 80 anni ma anche uomini”.