Temptation Island conquista il pubblico in Italia

Temptation Island è tornato in prima serata su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Dopo il successo della stagione estiva, il programma ha riaperto i battenti per raccontare gli sviluppi delle coppie, tra conferme, rotture e colpi di scena.

Nello stesso orario, la sfida tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 è proseguita. Il distacco tra i due programmi è risultato evidente: Affari Tuoi ha agganciato circa 4 milioni di spettatori, mentre La Ruota della Fortuna ha superato 5 milioni, confermando un trend molto favorevole per Mediaset.

Questo successo ha portato a discussioni interne, poiché La Ruota della Fortuna si è rivelata un vero motore per la programmazione serale. Tuttavia, resta da valutare il futuro di Striscia la Notizia, che sta faticando a ottenere risultati simili a quelli del passato e è sempre più sotto esame.

In questo contesto, Temptation Island si dimostra ancora un titolo strategico per Canale 5, capace di attrarre l’attenzione del pubblico anche al di fuori dei mesi estivi. La competizione nell’access prime time si gioca così principalmente tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.