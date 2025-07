Temptation Island chiude con un triplo appuntamento shock

Il reality show “Temptation Island,” condotto da Filippo Bisciglia, sta per giungere al suo epilogo, e ci sono novità entusiasmanti in arrivo. Secondo il portale DavideMaggio, la produzione sta valutando l’idea di un inaspettato triplo appuntamento in prima serata su Canale 5.

Il programma ha riscosso un grande successo quest’estate, con ascolti da record. La proposta di chiudere in anticipo, prima della mezzanotte, è al vaglio e promette di accorciare i tempi, offrendo ai fan tre serate dedicate in una settimana. Non è ancora chiaro se le puntate si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì, oppure mercoledì, giovedì e venerdì.

Intanto, questa sera si svolgerà la quinta puntata, che prevede un fervente falò di confronto tra Sonia e Simone, a causa di un presunto tradimento, insieme ad altre dinamiche di coppia da non perdere. La decisione di Maria De Filippi mira a riproporre il modello di chiusura anticipata già visto per altri programmi di successo come “Tú sí que vales” e “Amici.”

L’idea di un finale ricco di colpi di scena, accanto alla curiosità dei fan, rende l’attesa per i prossimi appuntamenti ancora più frizzante. La programmazione finale è quindi in fase di definizione, mentre le speculazioni sul futuro del reality continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico.