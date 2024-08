Temptation Island, arriva la data di inizio della nuova edizione: ecco quando parte

Temptation Island sta per tornare e tutto questo è stato reso ufficiale dal primo promo rilasciato da Mediaset. L’amatissimo format di Canale 5 tornerà in onda alla fine dell’estate e ancora una volta verrà affidato alla conduzione di Filippo Bisciglia.

Ecco che cosa abbiamo scoperto sulle coppie e sulla data di inizio dello show.

Temptation Island fa il bis: in arrivo la nuova edizione

Poche settimane fa abbiamo assistito alla puntata finale di Temptation Island. Questa volta però non dovremo attendere un anno per rivivere le emozioni del reality dei sentimenti, in quanto Mediaset ha deciso di raddoppiare.

Visto il successo delle ultime edizioni del format, Mediaset ha deciso di concedere una nuova edizione del programma di Filippo Bisciglia, la quale verrà trasmessa poco dopo la fine dell’estate. Avremo quindi la possibilità di godere di nuovi falò e di nuovi viaggi all’insegna del sentimento.

La nuova edizione del programma andrà in onda a Settembre, anche se non sappiamo esattamente in quale giorno del mese. Questo perché nello stesso periodo partiranno anche altri programmi come ad esempio Tu Sì Que Vales e Amici.

Arriva il nuovo promo del programma: 7 le coppie ingaggiate

Da qualche ora è stato diffuso il nuovo promo relativo alla prossima edizione di Temptation Island, quella che verrà trasmessa a Settembre e che verrà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Secondo le anticipazioni, le coppie in gara saranno ancora una volta sette e come sempre dovranno dividersi per qualche giorno al fine di testare la solidità del loro amore.

Per il momento però non sappiamo l’identità dei fidanzati e delle fidanzate e nemmeno se all’interno del cast sia presente qualche coppia vip. Quasi sicuramente però, ne vedremo delle belle in quanto questo programma non ci delude mai ed è sempre in grado di stupirci a seguito delle dinamiche che nascono al suo interno. Ancora qualche settimana e ogni nostra curiosità potrà finalmente essere svelata.