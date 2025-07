Temptation Island: anticipazioni colpi di scena stasera!

L’atmosfera si fa incandescente per il nuovissimo appuntamento di Temptation Island, il reality più chiacchierato dell’estate. Questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, andrà in onda la quarta puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia, che per l’occasione raddoppia con un secondo appuntamento già domani.

Le anticipazioni promettono colpi di scena imperdibili. Tra i protagonisti, Antonio, il fidanzato di Valentina, sarà al centro dell’attenzione per un gesto eclatante: potrebbe fuggire dal villaggio in preda alla gelosia, un drammatico “sceneggiato” che richiama azioni simili viste nelle edizioni straniere del programma.

Non è tutto: si parla anche del primo grande tradimento di questa edizione. Simone sembra pronto a lasciarsi andare con una tentatrice, innescando una situazione già tesa tra lui e Sonia B. che ha rivelato di sentirsi in imbarazzo per la relazione.

Il pubblico è in attesa di scoprire come queste tensioni porteranno ai prossimi falò di confronto. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:30, e per gli indecisi, la trasmissione sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset. La settimana si concluderà con un atteso finale il 31 luglio.