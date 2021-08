Natascia e Alessio erano tra i pochi ad essersi salvati a Temptation Island 2021. La coppia è uscita indenne dal programma sulle corna e anche un mese dopo le registrazioni i due sono tornati insieme da Filippo Bisciglia. Qualcosa è accaduto nelle ultime settimane e i due ragazzi si sono lasciati. Ieri Natascia ha addirittura fatto delle allusioni, che hanno portato molti a pensare ad un tradimento da parte di lui: “La verità è che ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome! In questo momento ho l’autostima a terra. Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene“.

Alessio ha spiegato i motivi della rottura ed ha assicurato di non aver tradito la sua ex fidanzata: “Perché ho mollato Nati? Ragazzi mi sono reso conto che entrambi non stavamo più bene insieme, troppe incomprensioni, troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera completamente diversa. Dite che forse l’ho tradita. Assolutamente no e se anche fosse così non ci vedo nessun problema. Pensasse alla stories con la tequila, veramente incommentabile. Se mi fossi messo con qualcun’altra l’avrei sicuramente detto“.

Quest’anno Temptation Island ha sfasciato quasi tutte le coppie, anche quella che sembrava la più solida. E pensare che l’anno prossimo lo show mariano potrebbe non andare in onda, privandoci così di tutto questo trash.

Temptation Island: il falò di confronto tra Alessio e Natascia.

Il falò di confronto di Natascia e Alessio si fa sempre più teso… Cosa accadrà a questo punto? #TemptationIsland pic.twitter.com/8wOzr94U2a — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Natascia e Alessio un mese dopo #TemptationIsland sono pronti a proseguire la loro storia d’amore più forti e consapevoli di prima ❤️ pic.twitter.com/hG2JVQxifv — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021