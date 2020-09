Dopo l’edizione estiva, domani parte una nuova edizione di ‘Temptation Island’ condotta da Alessia Marcuzzi. Alla sua seconda esperienza nel reality delle tentazioni, Alessia è pronta a vestire i panni della confidente delle sei coppie che si mettono in gioco, sottoponendo a una dura prova la loro storia d’amore giunta ad un bivio. Si amano ancora come prima? La lontananza li aiuterà a sciogliere i dubbi e rafforzerà la loro storia d’amore? Le risposte arriveranno in questo viaggio antropologico che si svolge nello spettacolare scenario della Sardegna meridionale, all’Is Morus Relais. Sei le puntate previste in prima serata su Canale 5 prodotte da Fascino P.g.t per Mediaset.

