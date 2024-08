Temptation Island, al via le riprese: quando tornerà in onda

Martina, Raul, Alessia, Lino, Tony, Jenny e tutti gli altri hanno le ore contate perché fra meno di un mese tornerà in onda la nuova edizione di Temptation Island e tutti loro, com’è giusto che sia, finiranno nel dimenticatoio. Alessia e Lino potrebbero però partecipare al Grande Fratello e questa indiscrezione, se si dovesse concretizzare, potrebbe regalargli un bel piano b.

Quest’anno, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha di nuovo chiesto a Maria De Filippi di produrre due edizioni di Temptation Island e lei ha accettato. Un esperimento già realizzato per tre anni nell’estate del 2018, in quella del 2019 e in quella del 2020 dove è stata proposta anche la versione vip.

La 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda a partire dal prossimo 10 settembre e, stando a quanto ipotizzato da Il Vicolo Delle News, il cast è già partito per la Sardegna e le registrazioni dovrebbero partire dal prossimo 23 agosto. Un’edizione cotta e mangiata, insomma.

Temptation Island, Raffaella Mennoia sulla scelta delle coppie.