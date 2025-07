Temptation Island 2025: tensione e sorprese nella terza puntata

Il mondo del gossip sarà avvolto da nuove emozioni grazie alla terza puntata di Temptation Island 2025, in onda stasera su Canale 5. Con la conduzione di Filippo Bisciglia, il reality continua a conquistare gli spettatori, superando anche gli ascolti dei format invernali.

Questa sera si intrecciano destini e sentimenti tra due coppie: Sonia Mattalia e Alessio Loparco, da un lato, e Valentina Riccio con Antonio Panico, dall’altro. Il tanto atteso confronto tra Sonia e Alessio si profila come il momento chiave della puntata, dopo che Sonia ha chiesto ripetutamente chiarimenti e si è ritrovata a svolgere un ruolo di “guida emotiva” per le altre concorrenti.

Nel frattempo, per Antonio, la tensione sembra esplodere. Già critico per il suo atteggiamento considerato distaccato, questa sera potrebbe mostrare reazioni impulsive, addirittura sdraiandosi a terra in preda a una crisi, col rischio di diventare uno dei momenti più iconici del programma.

Ma non è finita qui: a partire dalla prossima settimana, Temptation Island andrà in onda due volte, il mercoledì e il giovedì, a causa dell’incremento degli ascolti. I nuovi appuntamenti promettono scintille, con falò carichi di tensione e potenziali tradimenti da affrontare. Infine, i rapporti tra Sarah e Valerio sembrano complicarsi, con Sarah che si avvicina al tentatore Salvatore, mentre Valentina e Antonio lottano con un crescente calo di fiducia reciproca. Stasera le emozioni sono garantite!