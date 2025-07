Temptation Island 2025 sta per chiudere in bellezza!

Il mondo del gossip è ancora in fermento per l’attesissimo finale di “Temptation Island 2025”. Questa sera e domani andranno in onda le ultime due puntate della trasmissione, che si è confermata la più seguita dell’estate, seconda solo al Festival di Sanremo.

Le voci si fanno insistenti: molti fan chiedono a gran voce una seconda parte, magari un’edizione invernale o un sequel post-estate, simile a quanto avvenuto nel 2024. C’è anche chi fantasizza su un possibile rimpiazzo del Grande Fratello VIP con il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Mediaset, entusiasta per il successo, ha recentemente diffuso i dati auditel della prima delle tre puntate concluse in bellezza. La sesta puntata ha battuto ogni record, toccando i 4,2 milioni di spettatori e un fantastico 30,2% di share, con punte che arrivano al 38,18%. Il programma ha registrato un’ottima performance tra i più giovani, conquistando il 51,14% di share tra i 15-34enni e il 53,85% tra i teenager di età compresa tra i 15 e i 19 anni.

Il gossip corre veloce sui social, dove l’hashtag #TemptationIsland è al centro di tutte le discussioni. L’appuntamento con la penultima puntata è fissato per le 21:20 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. La replica andrà in onda sabato 2 agosto su La5, mentre la finale è prevista per domani 31 luglio, sempre in prima serata su Canale 5 e in streaming. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come si concluderanno queste storie d’amore!