Temptation Island 2025: scopri novità e colpi di scena!

Il famosissimo reality “Temptation Island” è tornato, portando con sé nuove emozioni e colpi di scena. La 13esima edizione del programma, condotta da Filippo Bisciglia, è partita stasera, promettendo tensione e intrighi.

Una delle principali novità di quest’anno è il cambio di location: la tappa si svolgerà al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria, dopo anni di riprese in Sardegna. Sette coppie saranno messe alla prova in un contesto rinnovato, affiancate da 13 single di entrambi i sessi nello stesso resort, a completare il quadro.

Le coppie si confronteranno in un intenso percorso di 21 giorni, con le puntate che andranno in onda ogni giovedì alle 21:20 su Canale 5. Tra le date di messa in onda ci sono il 3, 10 e 17 luglio, fino all’attesissima finale del 7 agosto.

Già nei primi episodi, alcuni eventi hanno suscitato grande interesse: Bisciglia ha rivelato che in questa edizione è accaduto qualcosa di unico, che non era mai successo prima. Indiscrezioni raccontano anche di una concorrente che potrebbe aver scoperto una gravidanza durante le riprese, generando un’immediata uscita dal programma.

Le storie delle coppie, ognuna con le proprie fragilità, promettono di appassionare il pubblico. Tra di esse, due avvocati con una relazione instabile, una giovane coppia segnata da un tradimento, e un legame duraturo ma insicuro tra un babysitter e un cartongessista. Accanto a loro, un allettante gruppo di single, sia noti che emergenti, contribuirà a rendere le dinamiche ancora più intriganti.

Non mancano nemmeno le polemiche sui social, dove molti criticano le coppie per le loro apparenti crisi già prima dell’inizio del programma.