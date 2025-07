Temptation Island 2025: Scopri le Novità e le Anticipazioni

L’estate è alle porte e con essa torna il programma che scotta: “Temptation Island 2025”. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio alle 21.30 su Canale 5, con Filippo Bisciglia prontissimo a guidare sette coppie in un’esperienza ricca di dubbi e sorprese.

La nuova edizione si svolgerà in una location inedita: il Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria, abbandonando l’amata Sardegna. Il pubblico potrà seguire le emozioni in diretta, con la prima puntata che si concluderà nella notte, intorno all’una. Durante le sei puntate previste, più un episodio speciale intitolato “Un mese dopo”, gli innamorati dovranno confrontarsi con un gruppo di tentatori e tentatrici in un viaggio di verifica della loro fiducia reciproca.

Chi non ha la possibilità di seguire il programma in tv potrà guardarlo in streaming su Witty Tv e Mediaset Infinity, dove saranno disponibili anche contenuti extra e approfondimenti sui protagonisti. In caso di missed episodes, non c’è da preoccuparsi: le repliche torneranno il venerdì alle 21.10 su La5 e saranno recuperabili on demand.

Inoltre, i canali social ufficiali del programma vigileranno sulla situazione, offrendo aggiornamenti in tempo reale con clip e anticipazioni. L’entusiasmo è palpabile e i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperanno queste nuove storie e tentazioni. Resistere sarà una vera prova!