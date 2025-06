Temptation Island 2025: Nuove emozioni dal 3 luglio!

Il 3 luglio su Canale 5 riparte il reality show Temptation Island 2025, condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante incidenti come la colata a picco della barca a vela, il programma mantiene il suo fascino con nuove emozioni e colpi di scena. La nuova edizione sarà composta da sei puntate, come nelle precedenti, e si svolgerà in una nuova location: il Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle, in Calabria, dopo anni di registrazioni all’Is Morus Relais in Sardegna.

Sette coppie parteciperanno, esponendo le loro difficoltà amorose. Tra di esse, ci sono Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., e Maria Concetta e Angelo. Il reality promette di rivelare drammi e dinamiche intense tra i partecipanti. Per ulteriori dettagli, è possibile seguire i contenuti correlati e i video disponibili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it