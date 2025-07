Temptation Island 2025: Nuove Coppie e Grande Attesa!

L’attesa per la nuova stagione di Temptation Island 2025 si sta finalmente concludendo. Il programma, che ha conquistato il pubblico italiano, tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 3 luglio, con Filippo Bisciglia al timone, ma con una sorprendente novità.

Quest’anno, il reality show si sposterà dalla Sardegna alla Calabria, più precisamente al Calandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle, affacciato sulla splendida costiera ionica. Sei coppie saranno al centro delle dinamiche di questa edizione, ognuna con problemi da affrontare, dalla fedeltà all’immaturità, passando per tradimenti e nuove sfide.

Ma le anticipazioni iniziano a circolare, e il gossip si fa già vivace. Valentina e Antonio sono accusati di essere una coppia “creata in laboratorio” per attrarre l’attenzione del pubblico, mentre Lucia e Rosario sono in discussione per la genuinità dei sentimenti di lei, che potrebbe essere in cerca di visibilità.

In questa nuova ambientazione, il tradizionale pinnettu sarà sostituito da un capanno, ma le emozioni rimarranno intatte. Il pubblico si prepara a vivere falò carichi di tensione e possibili rotture, mentre tutti si chiedono chi cederà alla tentazione e chi avrà la forza di resistere.