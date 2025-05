Temptation Island 2025: Nuova Location e Giorno di Messa in Onda!

La nuova stagione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, debutterà il 3 luglio 2025, con importanti novità. Il programma, uno dei reality più apprezzati, si svolgerà per la prima volta in Calabria, al Calandrusa Resort di Catanzaro, dopo undici edizioni trascorse in Sardegna. Questo cambiamento è dovuto alla vendita della precedente location, Is Morus Relais, a un imprenditore turco.

Un’altra innovazione riguarda il giorno di messa in onda: per questa stagione, gli episodi verranno trasmessi il giovedì su Canale 5, spostando quindi il tradizionale appuntamento del lunedì. Questo nuovo palinsesto potrebbe influenzare le abitudini degli spettatori, che dovranno adattarsi a un diverso ritmo settimanale.

Filippo Bisciglia continuerà a ricoprire il ruolo di conduttore, confermando il suo carisma e la sua esperienza come pilastri del programma. Tuttavia, la produzione non ha ancora comunicato i nomi delle coppie che parteciperanno. Si prevede la presenza di volti noti e di nuove partecipazioni, tra cui si vocifera di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la cui partecipazione potrebbe attrarre l’attenzione del pubblico.

Gli appassionati del reality dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire i dettagli delle coppie e la dinamica della nuova stagione, ma le premesse sono già promettenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it