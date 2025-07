Temptation Island 2025: i colpi di scena della terza puntata

Il celebre reality “Temptation Island” continua a regalare colpi di scena e momenti di grande tensione. La terza puntata, andata in onda giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, grazie a situazioni già ricche di drammaticità che coinvolgono le sette coppie partecipanti.

Filippo Bisciglia ha presentato la serata, dove le dinamiche tra fidanzati e tentatori si sono complicate ulteriormente. Tra le coppie in crisi, spiccano gli avvocati Alessio e Sonia M, i cui contrasti emergono in modo evidente. Anche Marco e Denise hanno fatto parlare di sé, con Denise che sembra attratta dal single Flavio, mentre le tensioni sono palpabili tra Antonio e Valentina, così come tra Simone e Sonia B e Lucia e Rosario.

Nel corso della puntata, Maria Concetta ha offerto un’esibizione drammatica, sfogandosi in lacrime e insulti nei confronti del suo fidanzato che flirta con una tentatrice. Antonio, invece, ha avuto reazioni esasperate vedendo Valentina avvicinarsi al single Salvatore. Le sue urla e il distruggere cose attorno a sé non sono passate inosservate, creando un vero e proprio show.

Il momento clou è arrivato con il falò di Alessio e Sonia M, dove le discussioni tra i due hanno messo in luce un confronto deludente, tra fraintendimenti e parole che non sembravano provenire dal cuore. Alessio, più preoccupato di difendersi che di affrontare il problema, ha persino promesso di intraprendere un percorso psicologico per affrontare le sue problematiche.

Una serata quindi intensa, che ha messo in luce le fragilità e le debolezze delle coppie, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.