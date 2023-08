Temptation Island 2023, ultima puntata: coppie scoppiano, chi resta insieme dopo un mese?

Resa dei conti a Temptation Island 2023. L’ultima puntata, la sesta, di ieri sera 31 luglio 2023 su Canale 5, ha visto il momento della verità per le due coppie rimaste ancora in gioco. Un gran finale del docu-reality dei sentimenti nel corso del quale Filippo Bisciglia ha incontrato anche le altre coppie che hanno partecipato al programma. Si è visto così, a un mese di distanza dai falò di confronto, come si sono evolute le relazioni. Chi sta ancora insieme e chi invece è separato?

Nella sesta e ultima puntata Daniele e Vittoria e Ale e Federico si sono detti addio. Gli ultimi falò, molto animato soprattutto quello della seconda coppia, hanno decretato la frattura definitiva tra i giovani. Determinante per Daniele la confidenza e gli atteggiamenti della sua fidanzata con il single Edoardo, mentre Ale e Federico hanno preso atto della fine della loro storia con la ragazza molto delusa e arrabbiata per le parole e i comportamenti del suo ormai ex.

Dopo un mese Ale e Federico si sono lasciati definitivamente. Anche Vittoria e Daniele non sono tornati insieme ma la giovane ammette di amarlo ancora. Per Daniele invece la rottura è definitiva. Dopo un mese Alessia e Davide sono ancora insieme ma stanno vivendo una pausa di riflessione chiesta da lui, con lei che per ora è tornata dai suoi genitori. Francesca e Manuel restano separati. Il ragazzo ha voluto scusarsi per alcune affermazioni fatte a Temptation Island: “Non ho mai trattato Francesca come un oggetto”. Mentre sono rimasti insieme Isabella e Manu come pure Gabriela e Giuseppe. Addio definitivo invece per Perla e Mirko. Il ragazzo e la single Greta hanno iniziato una relazione e sono innamorati, dicono entrambi. Perla sta frequentando il tentatore Igor.