Temptation Island 2023: Novità e Colpi di Scena in Calabria

Sta per iniziare una nuova edizione di “Temptation Island”, un programma che promette emozioni forti, tensioni e colpi di scena. Quest’anno, il reality si sposta dalla Sardegna alla Calabria, precisamente al Calalandrusa Beach & Nature, segnando un cambiamento significativo nella location.

Filippo Bisciglia, conduttore dello show, ha descritto l’ambiente come splendito, con strutture moderne e spazi ampi, sottolineando l’imponenza del falò, che si presenta in una versione mai vista prima. È confermato anche il cambio del nome “Pinnettu”, sebbene il luogo di confronto rimarrà presente in una nuova forma.

Maria De Filippi, pur non apparendo in video, ha un ruolo centrale nella produzione, come evidenziato da Bisciglia. Il conduttore ha sottolineato la sua passione e coinvolgimento, rendendo chiaro che il programma continua a essere una delle punte di diamante della sua produzione.

L’edizione in arrivo vedrà coppie di lunga data, ma con relazioni già compromesse. Bisciglia ha anticipato che alcune di queste mostrano segni di crisi sin dall’inizio, aggiungendo che una coppia vivrà un evento mai accaduto prima nel programma, senza però rivelare ulteriori dettagli.

Infine, Bisciglia ha parlato della sua vita privata, evidenziando il legame durevole con Pamela Camassa. Ha scherzato sulle incertezze vissute durante le riprese, ma ha ribadito che la sua realtà è la sua compagna, con la quale condivide un rapporto solido e ironico.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.rds.it