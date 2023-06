Temptation Island 2023 al via: coppie, conduttore, cosa c'è da sapere

Al via stasera, lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, Temptation Island 2023. Le coppie in gara quest’anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Alla conduzione del reality che mette alla prova le coppie torna Filippo Bisciglia.

Le coppie hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. L’obiettivo è quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme?

Le coppie

Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.