Temptation Island 2021 tornerà eccezionalmente nella sua versione classica con Filippo Bisciglia alla conduzione e – al contrario dello scorso anno – questa volta non ci sarà una doppia edizione estiva con Alessia Marcuzzi.

Dopo tre anni con la doppia edizione (condotte da Simona Ventura ed Alessia Marcuzzi), questa volta Maria De Filippi ha deciso di concentrare tutte le forze in un unico programma che andrà in onda da fine giugno ad inizio agosto al timone del confermatissimo Bisciglia.

A rivelare quando andrà in onda la decima edizione di Temptation Island è stato Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset, che – nelle scorse ore – ha comunicato alcune variazioni relative al palinsesto di Canale 5.

Con precisione la prima puntata di Temptation Island andrà in onda mercoledì 30 giugno, per poi spostarsi al lunedì già dalla seconda puntata. Il programma occuperà così tutti i lunedì estivi fino all’ultima puntata fissata per il 2 agosto.

Luglio è salvo, abbiamo il trash delle corna.

Temptation Island 2021, la nuova edizione scalda i motori

Lo scorso mese Dagospia annunciò il ritorno di Temptation Island con Filippo Bisciglia.