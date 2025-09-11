Nato nel 1980 da una piccola realtà artigianale, oggi il Nostro Cliente è un’azienda internazionale. Ha una rete globale di negozi monomarca e multibrand. I valori fondamentali sono:
- Eccellenza dei materiali
- Costante ricerca tessile
- Attenzione ai minimi dettagli
Le collezioni sono nei più prestigiosi store in Europa, Russia, Stati Uniti e Oriente, oltre che nei noti e-tailer. La quota di fatturato estero è circa il 60% del volume d’affari totale.
Job Title: TEMPORARY CREDIT SPECIALIST – FREE LANCE
Finalità del Ruolo:
Cerchiamo una risorsa con:
- Laurea in Economia o affini
- Esperienza, preferibilmente, in azienda fashion/luxury
Valutiamo solo candidati con Partita Iva e residenza nelle zone limitrofe alla sede aziendale.
Principali Valori Aziendali:
- Qualità
- Cura artigianale
- Stile
Organigramma:
Riporto al Responsabile Amministrativo
Principali Responsabilità:
- Gestire e contabilizzare i piani di pagamento dei clienti
- Controllare registrare gli incassi
- Seguire insoluti e recupero crediti per clienti italiani ed esteri
- Supportare il personale commerciale (agenti e customer service)
- Elaborare gli estratti conto provvigionali
- Supportare l’area amministrativa nella contabilità ordinaria
Competenze Tecniche (Hard Skills):
- Laurea in Economia o affini
- Esperienza nella medesima nel ruolo
- Padronanza della contabilità generale
- Buona conoscenza della lingua inglese
Abilità Personali (Soft Skills):
- Organizzazione
- Autonomia
- Problem solving
- Team working
- Versatilità
Condizioni di contratto:
- Sede di lavoro: Zona Nord di Castelfranco Veneto
- Tipologia contrattuale: Collaborazione in Partita Iva
Invitiamo candidati di entrambi i sessi a prendere visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito Etjca S.p.A.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
