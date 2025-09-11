Nato nel 1980 da una piccola realtà artigianale, oggi il Nostro Cliente è un’azienda internazionale. Ha una rete globale di negozi monomarca e multibrand. I valori fondamentali sono:

Eccellenza dei materiali

Costante ricerca tessile

Attenzione ai minimi dettagli

Le collezioni sono nei più prestigiosi store in Europa, Russia, Stati Uniti e Oriente, oltre che nei noti e-tailer. La quota di fatturato estero è circa il 60% del volume d’affari totale.

Job Title: TEMPORARY CREDIT SPECIALIST – FREE LANCE

Finalità del Ruolo:

Cerchiamo una risorsa con:

Laurea in Economia o affini

Esperienza, preferibilmente, in azienda fashion/luxury

Valutiamo solo candidati con Partita Iva e residenza nelle zone limitrofe alla sede aziendale.

Principali Valori Aziendali:

Qualità

Cura artigianale

Stile

Organigramma:

Riporto al Responsabile Amministrativo

Principali Responsabilità:

Gestire e contabilizzare i piani di pagamento dei clienti

Controllare registrare gli incassi

Seguire insoluti e recupero crediti per clienti italiani ed esteri

Supportare il personale commerciale (agenti e customer service)

Elaborare gli estratti conto provvigionali

Supportare l’area amministrativa nella contabilità ordinaria

Competenze Tecniche (Hard Skills):

Esperienza nella medesima nel ruolo

Padronanza della contabilità generale

Buona conoscenza della lingua inglese

Abilità Personali (Soft Skills):

Organizzazione

Autonomia

Problem solving

Team working

Versatilità

Condizioni di contratto:

Sede di lavoro: Zona Nord di Castelfranco Veneto

Tipologia contrattuale: Collaborazione in Partita Iva

Invitiamo candidati di entrambi i sessi a prendere visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito Etjca S.p.A.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!