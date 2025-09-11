22.3 C
Temporary Credit Specialist

Nato nel 1980 da una piccola realtà artigianale, oggi il Nostro Cliente è un’azienda internazionale. Ha una rete globale di negozi monomarca e multibrand. I valori fondamentali sono:

  • Eccellenza dei materiali
  • Costante ricerca tessile
  • Attenzione ai minimi dettagli

Le collezioni sono nei più prestigiosi store in Europa, Russia, Stati Uniti e Oriente, oltre che nei noti e-tailer. La quota di fatturato estero è circa il 60% del volume d’affari totale.

Job Title: TEMPORARY CREDIT SPECIALIST – FREE LANCE

Finalità del Ruolo:
Cerchiamo una risorsa con:

  • Laurea in Economia o affini
  • Esperienza, preferibilmente, in azienda fashion/luxury

Valutiamo solo candidati con Partita Iva e residenza nelle zone limitrofe alla sede aziendale.

Principali Valori Aziendali:

  • Qualità
  • Cura artigianale
  • Stile

Organigramma:
Riporto al Responsabile Amministrativo

Principali Responsabilità:

  • Gestire e contabilizzare i piani di pagamento dei clienti
  • Controllare registrare gli incassi
  • Seguire insoluti e recupero crediti per clienti italiani ed esteri
  • Supportare il personale commerciale (agenti e customer service)
  • Elaborare gli estratti conto provvigionali
  • Supportare l’area amministrativa nella contabilità ordinaria

Competenze Tecniche (Hard Skills):

  • Laurea in Economia o affini
  • Esperienza nella medesima nel ruolo
  • Padronanza della contabilità generale
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Abilità Personali (Soft Skills):

  • Organizzazione
  • Autonomia
  • Problem solving
  • Team working
  • Versatilità

Condizioni di contratto:

  • Sede di lavoro: Zona Nord di Castelfranco Veneto
  • Tipologia contrattuale: Collaborazione in Partita Iva

Invitiamo candidati di entrambi i sessi a prendere visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito Etjca S.p.A.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


