Temporale causa problemi a Pomeriggio 5 e Mattino 5: spavento in diretta

L’estate sta finendo e con il ritorno dei programmi televisivi è tornato anche il maltempo. Un temporale piuttosto rumoroso ha disturbato Mattino 5 News e Pomeriggio 5. Federica Panicucci lunedì ha trattato un bruttissimo caso di cronaca e si è collegata con l’inviata Alessandra Rolla, che munita di microfono e ombrello ha cercato di riportare alcune testimonianze raccolte sul posto. La giornalista però è stata interrotta da un forte tuono, si è spaventata ed ha fatto un bel salto: “Scusate, sì, questi sono proprio i primi temporali di fine estate“.

Federica Panicucci ha preso la parola ed ha spiegato: “Ecco, abbiamo sentito un tuono, il tempo non è dei migliori. Lo dico ai telespettatori visto che è stato un rumore forte. Esatto, scusami per l’interruzione ma il rumore si è sentito bene e volevo solo chiarire a chi ci sta seguendo in questo momento“.

Il video dell’inviata che si spaventa per colpa del tuono ovviamente è diventato virale su TikTok e Twitter…

“Abbiamo sentito un tuono” ⛈️ pic.twitter.com/obfpYsDTiy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 3, 2024

Temporale disturba la diretta di Pomeriggio 5: “Tuoni e fulmini, ma cerchiamo di andare avanti”.

Non solo Mattino 5 News, il boato dei tuoni si è sentito chiaramente anche a Pomeriggio 5. Myrta Merlino per la seconda puntata di Pomeriggio 5 ha ospitato un sacerdote, Monsignor Vincenzo Paglia e con lui ha parlato dello stesso caso di cronaca affrontato da Federica Panicucci poche ore prima. Proprio mentre la conduttrice stava discutendo della tragedia di Paderno Dugnano, dei tuoni hanno interrotto il suo discorso. Myrta ha così spiegato al suo pubblico che si trattava di un temporale (ovviamente pazzeskoh): “Ok come sentite c’è un temporale pazzesco qui fuori dallo studio. Ci sono dei problemi a sentire. Io e Monsignor Paglia sentiamo tuoni e fulmini in questo momento. Ma cerchiamo di andare avanti lo stesso, vedo che ci ha raggiunto Annamaria Bernardini De Pace che da lunedì sarà a Forum“.

Speriamo che questi tuoni pazzeski portino bene almeno agli ascolti non troppo pazzeski.