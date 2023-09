TEMPO DI SALDI Telecamera Di Videosorveglianza Led Wifi Con Controllo Remoto Da App E Sensori, 1080p, Solo movimento

Questa telecamera Wi-Fi può fornire una visione chiara, grazie alla sua risoluzione HD 1080P in qualsiasi momento, anche di notte, grazie alla sua visione notturna e con la sua rotazione a 360° che può controllare anche gli angoli più difficili. Questa telecamera può essere utilizzata da remoto tramite app, possibile scaricarla e configurarla tramite le istruzioni dedicate al suo interno. Inoltre è integrato un microfono e altoparlante di altà qualità, per comunicare con la famiglia tramite l’app sempre e ovunque. Inoltre la lampadina ha il supporto per poter inserire la scheda di memoria al suo interno, con notifica di avviso che verrà inviata direttamente al tuo smartphone quando rileva oggetti in movimento. Le dimensioni della telecamera sono di circa 16,5 x 7 x 7 cm. Il peso è di circa 200 gr. La telecamera a forma di lampadina è scatolata e viene fornita con istruzioni in inglese. L’estetica della lampadina può variare in base alla disponibilità di magazzino.

