tempo di saldi Altoparlante Bluetooth Impermeabile Per Doccia Speaker Stereo Vivavoce Microfono

Grazie a questo fantastico altoparlante Bluetooth impermeabile potrai fare una doccia ascoltando la musica che preferisci, infatti grazie alla tecnologia Bluetooth 3.0 e alla tecnologia stereo A2DP, puoi ascoltare i tuoi brani o ricevere chiamate anche lasciando il tuo cellulare o tablet fino a 5 metri di distanza. Questo prodotto viene fornito con istruzioni in Inglese, l’estetica ed il colore possono variare in base alla disponibilità di magazzino, le dimensioni sono circa 8,5 x 8,5 x 5,5 cm ed il peso è di circa 170 gr, il grado di impermeabilità è IPX4 quindi protegge da spruzzi e grazie anche alla sua ventosa è adatto per un box doccia, per una piscina, per una barca, per una vasca da bagno e per tanto altro, l’autonomia è di circa 180 minuti in riproduzione ed è compatibile con sistemi IOS, Android, Windows e tutti i dispositivi musicali Bluetooth.

Caratteristica: Impermeabile.

Colore: vari.

Dimensioni: circa 8,5 x 8,5 x 5,5 cm.

Peso: circa 170 gr.

L’estetica dello speaker può variare in base alla disponibilità di magazzino.

