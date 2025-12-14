Tempo blockchain per pagamenti istantanei

Tempo è una blockchain di primo livello progettata per essere estremamente scalabile e costruita verticalmente per soddisfare il bisogno di pagamenti in stablecoin. Non è una chain “general purpose”, ma piuttosto un L1 specializzato nell’offrire un’esperienza di pagamento istantanea ed efficiente, soprattutto per operazioni frequenti, micropagamenti o integrazioni con servizi Web2.

A livello tecnico, Tempo integra diverse feature interessanti, come la compatibilità EVM, finalità deterministica, gas sponsorship, un nuovo standard di token nativo per le stablecoin, un DEX integrato a livello di protocollo e un modello di transazione completamente nuovo. Il progetto è guidato da aziende come Paradigm e Stripe, con a capo Matt Huang, e coinvolge numerosi partner del settore fintech e tecnologico.

Le stablecoin sono uno degli strumenti del mondo crypto ad aver trovato un vero product-market fit, grazie alla loro natura programmabile e alla possibilità di muovere valore in modo rapido senza vincoli temporali o di intermediari. Tempo punta a sostenere flussi di pagamento intensivi e a offrire un’esperienza d’uso molto più vicina agli standard delle piattaforme web2 tradizionali.

La testnet di Tempo è partita di recente e rappresenta un L1 compatibile con l’ecosistema Ethereum, in cui le commissioni si pagano con un “gas asset universale”. Il progetto presenta una vasta gamma di funzionalità tecniche pensate per favorire l’impiego di stablecoin come asset di pagamento all’interno di un layer super performante.

Tra le caratteristiche principali di Tempo ci sono l’alto throughput, la finalità deterministica, le fees in stablecoin, il DEX stablecoin integrato, il nuovo standard token TIP-20 e le transazioni Tempo. L’obiettivo finale di Tempo è fornire un layer che sia veloce e facile da utilizzare, eliminando qualsiasi attrito delle attuali piattaforme web3.

Tuttavia, Tempo ha scelto un design più centralizzato, con una serie di strumenti integrati per semplificare il lavoro delle istituzioni, come ad esempio un sistema chiamato “TIP-403 Policies” che consente agli issuer di definire e applicare regole automatiche sui propri token. La testnet di Tempo è aperta a tutti e consente di sperimentare direttamente le varie funzionalità della rete. anche possibile installare il proprio nodo di testnet e utilizzare un tool messo a disposizione dal team Tempo per semplificare l’installazione del client e l’avvio del nodo.