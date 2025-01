Templi nella giungla, paesi sperduti e scenari western: ecco 3 cartoline dal mondo così belle da sembrare falsi

Immagina un viaggio mentale che ti porti in luoghi lontani con “Saluti e baci”, il podcast su Loquis. Questo programma trasforma gli episodi in cartoline sonore da angoli del mondo, permettendo di esplorare diverse culture in pochi minuti. Le narrazioni ci portano da Angkor in Cambogia, a Tupiza in Bolivia, fino a Nookat in Kirghizistan, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre il semplice ascolto.

Angkor è un sito archeologico di rilevanza mondiale, famoso per il tempio di Angkor Wat, dedicato al dio Vishnu. Questa straordinaria struttura simmetrica è il più grande monumento religioso al mondo, circondato da una vegetazione lussureggiante. La giungla ha quasi inghiottito il celebre Ta Prohm, noto per le sue radici enormi, simbolo del mistero e dell’abbandono. Tuttavia, il turismo di massa rappresenta una sfida alla conservazione del sito.

Tupiza offre paesaggi selvaggi simili a quelli dei film western, ed è collegata alla leggendaria fine di Butch Cassidy e Sundance Kid. Qui, i visitatori possono esplorare la Quebrada de Palala e il Puerta del Diablo, oltre a divertirsi durante la festa patronale, un’opportunità per immergersi nella cultura locale.

Nookat, in Kirghizistan, offre un’atmosfera intima, ricca di mercati vibranti e tradizioni nomadi. La narrazione di Federica Capozzi racconta la vita quotidiana e l’ospitalità degli abitanti, mentre i paesaggi circostanti invitano a scoprire altopiani e sentieri storici. Con il suo tono coinvolgente, “Saluti e baci” crea un invito a sognare e viaggiare con la mente.