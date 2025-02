Tempistiche di pagamento dell’assegno unico e aggiornamento ISEE: febbraio e marzo 2025

L’INPS ha annunciato gli aumenti dell’assegno unico universale per il 2025, destinati a sostenere le famiglie con figli a carico. Gli importi e le soglie ISEE sono stati aggiornati con un incremento dello 0,8%, in conformità al tasso di rivalutazione stabilito dall’Istat. Questo aumento sarà visibile a partire da febbraio 2025. I pagamenti per il mese di febbraio avverranno tra il 17 e il 19 del mese per coloro che già ricevono l’assegno senza variazioni. Nel caso di nuove domande o modifiche, l’accredito sarà effettuato a fine mese successivo alla presentazione della richiesta.

Le nuove cifre basate sulle fasce ISEE evidenziano che per chi ha un ISEE fino a 17.227,33 €, l’importo massimo per figlio minore salirà da 199,4 € a 201 €. Per ISEE tra 18.835 € e 18.950 €, l’importo passerà da 190,4 € a 192,4 €. Allo stesso modo, per ISEE oltre 45.824,71 €, l’importo minimo aumenterà da 57 € a 57,5 €. Anche le maggiorazioni per famiglie numerose o con figli disabili subiranno un incremento.

Per rinnovare l’ISEE necessario al calcolo dell’assegno unico, la scadenza per presentare l’aggiornamento è fissata al 28 febbraio 2025. È essenziale rispettare questa data per ricevere l’importo pieno da marzo. Coloro che non riescono a rispettare la scadenza possono comunque recuperare gli arretrati aggiornando l’ISEE entro il 30 giugno 2025.