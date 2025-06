Tempi di Attesa nella Sanità: Novità per Cittadini e Regioni

Il ministero della Salute ha recentemente avviato una nuova piattaforma di Agenas che permette ai cittadini di consultare i tempi di attesa nazionali per visite mediche e esami diagnostici. Il ministro Orazio Schillaci, durante incontri con i presidenti delle Regioni, ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa.

Il cruscotto fornisce informazioni sui tempi di attesa per visite e diagnostica, rappresentando un passo iniziale verso una maggiore trasparenza. Sottolineando i recenti progressi, Schillaci ha evidenziato che gli interventi futuri mireranno a ottimizzare ulteriormente il sistema sanitario.

Durante un recente Question Time, il ministro ha illustrato gli sviluppi volti a semplificare l’accesso alle prestazioni per pazienti con patologie croniche e oncologiche. Il decreto legge 73/2024 stabilisce percorsi dedicati per queste patologie, riducendo le liste di attesa.

Inoltre, Schillaci ha parlato dell’importanza del Fascicolo sanitario elettronico nel superamento delle disuguaglianze territoriali. Sono stati stanziati oltre 600 milioni di euro per promuovere la digitalizzazione della sanità e formare i professionisti del settore. Il completamento del Fascicolo è previsto entro marzo 2026.

Infine, il ministro ha affrontato la questione delle carrozzine elettriche, confermando che le spese di riparazione non devono gravare sui pazienti. Ha ricordato che le norme attuali impongono ai fornitori di garantire manutenzione e riparazione senza costi aggiuntivi per gli assistiti. Ha anche menzionato l’importanza della prevenzione per combattere il fenomeno dell’Hikikomori tra i giovani, sottolineando la necessità di una rete di supporto tra famiglie, istituzioni e professionisti.

