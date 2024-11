Tempeste di Guerra, ma le Borse Europee Si Riprendono

Milano ha registrato un incremento dello 0,31%, Londra dello 0,19%, Francoforte dello 0,61%, Madrid dello 0,66% e Parigi ha guadagnato mezzo punto percentuale. Gli investitori sono in attesa del discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, previsto per il pomeriggio, il quale potrebbe influenzare le prospettive della politica monetaria.

Negli Stati Uniti, la concentrazione è rivolta alla trimestrale di Nvidia, il gigante dei microchip, che verrà pubblicata dopo la chiusura del mercato. Le previsioni indicano una rapida crescita degli utili per azione, anche se si prevede un rallentamento rispetto ai trimestri precedenti. L’attesa per i risultati di Nvidia si riflette anche in Europa, con particolare attenzione ai titoli legati al settore dei semiconduttori.

A Piazza Affari, Stmicroelectronics ha aggiornato le proprie previsioni di crescita a medio-lungo termine, annunciando un obiettivo di ricavi di oltre 20 miliardi di dollari, ma ha rinviato la scadenza prevista per il raggiungimento di questo traguardo al 2030, anziché al 2027. Questa notizia ha avuto un impatto sul titolo, che ha ceduto lo 0,17%.

In Asia, le borse cinesi stanno mostrando segnali di rialzo, sostenute dalla decisione della Banca centrale di Pechino di mantenere invariati i tassi d’interesse. Tuttavia, Tokyo ha chiuso con un leggero ribasso, segnando un -0,08%.

Le performance dei vari indici azionari evidenziano una certa cautela tra gli investitori, che si preparano ad analizzare i risultati finanziari significativi e le dichiarazioni dei leader economici, seguendo attentamente le dinamiche del mercato globale. La reazione degli investitori e le aspettative riguardo ai prossimi sviluppi economici risulteranno cruciali nelle prossime settimane, mentre gli analisti monitorano i settori chiave come quello dei semiconduttori, in un contesto di continua evoluzione delle politiche monetarie e delle notizie aziendali.