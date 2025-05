Tempesta Solare Anomala: Pericoli e Scoperte in Corso

Una tempesta solare anomala ha colpito la Terra tra il 28 e il 29 maggio, originata da un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un vasto buco coronale. Contrariamente alle tempeste più comuni, che derivano da espulsioni di massa coronale, questa perturbazione ha generato un evento geomagnetico classificato come G3 dal Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA.

Secondo Mirko Piersanti, docente all’Università dell’Aquila, si tratta di una situazione inconsueta, poiché questo tipo di eventi si verifica tipicamente in periodi di bassa attività solare, mentre il Sole si trova attualmente al picco del suo ciclo undecennale. Le tempeste geomagnetiche di intensità G3 possono causare disturbi nelle comunicazioni radio ad alta frequenza, problemi ai sistemi GPS e nelle traiettorie dei satelliti in orbita bassa. Al momento non si registrano danni, ma l’evento è sotto monitoraggio.

Un altro effetto di questo fenomeno è la possibilità di osservare aurore boreali anche a latitudini insolite, come l’Europa settentrionale, sebbene la loro intensità possa essere inferiore rispetto agli eventi precedenti. Questa tempesta solare offre un’occasione unica per la comunità scientifica di raccogliere dati sul comportamento del vento solare e sulla dinamica dei buchi coronali. Il buco coronale responsabile della tempesta si estende diagonalmente sul disco solare e continuerà a influenzare la Terra finché rimarrà orientato verso di noi. Anche Mauro Messerotti, docente di meteorologia spaziale all’Università di Trieste, ha confermato i disturbi nel campo geomagnetico terrestre causati dallo scontro tra flussi di vento solare di diversa velocità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it