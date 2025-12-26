Tempesta invernale colpisce la California

Mercoledì una potente tempesta invernale ha colpito la California, con forti piogge e raffiche di vento che hanno portato a colate di detriti, salvataggi in acqua e ordini di evacuazione. I meteorologi hanno avvertito che la California meridionale potrebbe vedere il Natale più piovoso degli ultimi anni, con il rischio di inondazioni improvvise e smottamenti.

Le aree colpite dagli incendi di gennaio hanno ricevuto ordini di evacuazione e i funzionari della contea di Los Angeles hanno consegnato circa 380 ordini di evacuazione a case particolarmente vulnerabili. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno salvato un uomo intrappolato in un tunnel di drenaggio nel nord-ovest di Los Angeles e varie strade nella regione sono state chiuse a causa delle allagamenti.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee di Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego e Shasta, per attivare le autorità di emergenza e preposizionare le risorse. I temporali hanno iniziato a muoversi nella tarda serata di martedì e si sono intensificati alla vigilia di Natale, con milioni di persone che dovrebbero viaggiare attraverso lo stato e incontrare condizioni pericolose.

Le condizioni potrebbero peggiorare con l’arrivo di più fiumi atmosferici nello stato durante una delle settimane di viaggio più trafficate dell’anno. La tempesta a Los Angeles si è rafforzata durante la giornata di mercoledì, ma si prevedeva che si attenuasse più tardi in serata. Le raffiche di vento hanno superato i 60 mph nella contea di Los Angeles, abbattendo alberi e linee elettriche.

La California meridionale riceve generalmente da mezzo pollice a 1 pollice di pioggia in questo periodo dell’anno, ma molte aree potrebbero vedere tra 4 e 8 pollici di pioggia. Le autorità hanno avvertito di numerose chiusure di strade e ritardi negli aeroporti, oltre a interruzioni di corrente e alberi abbattuti. La Guardia Nazionale della California è pronta ad assistere e lo stato ha inviato risorse e operatori di primo soccorso in varie contee lungo la costa e nel sud della California.