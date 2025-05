Tempesta di fulmini uccide 33 cavalli a Frosinone

Una tragedia ha colpito la provincia di Frosinone, dove una tempesta di fulmini ha causato la morte di 33 cavalli. Gli animali, in cerca di riparo sotto agli alberi, sono stati folgorati durante un violento temporale avvenuto la scorsa settimana a Colle San Magno, un paesino situato su una collina laziale.

Il proprietario dell’allevamento, profondamente affezionato alla mandria, ha scoperto la scena devastante mercoledì mattina, allarmato dalla prolungata assenza dei cavalli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e veterinari dell’Asl, che hanno confermato che la causa della morte era accidentale, escludendo avvelenamento o atti dolosi.

Secondo le prime ricostruzioni, i cavalli stavano pascolando nella zona montana di Selva della Cornacchia quando hanno cercato di ripararsi dalla pioggia e dal vento, venendo però colpiti da una scarica elettrica. I corpi degli animali sono stati trovati allineati, suggerendo che la folgorazione sia avvenuta in modo rapido e senza possibilità di fuga.

Questa tragedia rappresenta non solo una perdita economica significativa per l’allevatore, ma anche un colpo affettivo per la dedizione e il legame instaurato con gli animali. La comunità locale sta riflettendo sull’accaduto e sull’importanza di proteggere gli animali durante condizioni meteorologiche avverse.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it