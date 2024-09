Tempesta Boris minaccia l’Italia, rischio nubifragi: meteo di oggi e domani

La tempesta Boris ha colpito recentemente l’Europa centro-orientale e ora si sta dirigendo verso l’Italia. Nei prossimi giorni, molte regioni italiane subiranno gli effetti di questa perturbazione, con una fase di intenso maltempo caratterizzata da abbondanti piogge e rischio di nubifragi. Il deterioramento delle condizioni meteorologiche interesserà soprattutto il centro, il sud e alcune aree del nord-est del paese. Inizialmente, le piogge e i temporali locali si presenteranno in modo irregolare sul versante tirrenico, coinvolgendo regioni come Lazio, Campania e Calabria. Tuttavia, col passare delle ore, il maltempo si concentrerà maggiormente sul versante adriatico.

Nel pomeriggio e in serata, si prevede un aumento delle precipitazioni, in particolare in Romagna, lungo la dorsale appenninica tosco-emiliana e nelle aree adriatiche del Centro-Sud, con una particolare attenzione sulle Marche. Qui, le intense piogge potranno provocare problemi idrogeologici, per cui si attende una massima allerta tra Romagna e Marche, specialmente sulla costa adriatica nord-appenninica. Questa situazione di maltempo è destinata a persistere fino a giovedì 19 settembre, con gli effetti più significativi previsti nei primi giorni e un possibile allentamento della situazione venerdì, seguiti da un weekend più soleggiato e asciutto.

Nel dettaglio, oggi, martedì 17 settembre, il Nord vedrà rovesci forti in Emilia Romagna, mentre il resto della regione sarà più soleggiato. Al Centro ci si aspetta forte instabilità con piogge e temporali sparsi. Il Sud, invece, subirà anch’esso rovesci e temporali. Per domani, mercoledì 18 settembre, si prevede persistenza del maltempo in Emilia Romagna, coinvolgendo anche il basso Veneto e bassa Lombardia. Al Centro, l’instabilità sarà diffusa, specialmente nelle aree adriatiche, mentre al Sud si cercherà di gestire un contesto instabile. Giovedì 19 settembre, le condizioni di maltempo continueranno a interessare l’Emilia Romagna, e le aree adriatiche del Centro resteranno sotto instabilità. Solo da venerdì si attende un miglioramento con stabilità atmosferica, protratta nel weekend.