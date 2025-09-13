Tempest: Thriller coreano su spionaggio e cospirazioni

Questo weekend vi proponiamo un titolo da non perdere su Disney+: “Tempest”, una nuova serie tv sud-coreana. Questo thriller, disponibile in esclusiva globale dal 10 settembre anche in Italia, racconta una storia di spionaggio legata al conflitto tra Corea del Sud e Corea del Nord, un tema ricorrente nelle produzioni coreane.

“Tempest” è composto da nove episodi e si apre con il tentato omicidio di un candidato presidenziale. L’ex diplomatica Seo Munju si ritrova coinvolta in una cospirazione che mette in gioco nazioni canaglia e servizi segreti, minacciando la stabilità della penisola coreana. La sua vita è in pericolo e, per proteggerla, interviene un misterioso mercenario di nome Paik Sanho, ma Munju potrà fidarsi di lui?

Con un cast che include Jun Ji-hyun e Gang Dong-won, la serie promette colpi di scena, azione intensa e il tipico romanticismo delle produzioni coreane. Per chi è appassionato di contenuti su Disney+, c’è anche il nuovo film “Swiped”, appena presentato al Toronto Film Festival, in uscita direttamente in streaming.