Tempest: il nuovo spy drama coreano su Disney+

Disney+ ha rivelato le prime immagini ufficiali di “Tempest”, un nuovo spy drama coreano che debutterà il 10 settembre. La serie inizierà con tre episodi, seguiti da due nuovi episodi ogni settimana fino al finale, che sarà diviso in due parti.

“Tempest” racconta la storia di Seo Munju, interpretata da Gianna Jun, un’ex diplomatica e ambasciatrice statunitense. Riceve l’incarico di indagare su un attentato a un candidato alla presidenza della Corea del Sud, accusato di essere una spia nordcoreana. Durante le indagini, Munju si imbatte in una rete complessa di segreti di stato e verità scomode che la collegano fino alla Casa Bianca. Per proteggerla c’è Paik Sanho, un mercenario dal passato misterioso.

Il cast è caratterizzato da una forte presenza internazionale. Oltre a Gianna Jun, ci sono anche attori coreani come Lee Misook e Park Haejoon, insieme a nomi noti di Hollywood come Christopher Gorham, Alicia Hannah-Kim, Michael Gaston, Spencer Garrett, Sebastian Roché e Brooke Smith. Le immagini rilasciate mostrano un’atmosfera intensa e sofisticata, con scenari che variano da Seoul a Washington, suggerendo la portata globale del complotto.

La sceneggiatura è scritta da Chung Seokyung, noto per i suoi progetti di successo in Corea, mentre la regia è affidata a Kim Heewon, affiancato da Heo Myeonghaeng, un esperto di regia d’azione.