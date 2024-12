Televoto Grande Fratello: preferito tra Helena, Lorenzo e Javier, cosa rivelano i sondaggi

Come ogni lunedì, il tema riguarda il ‘televoto Grande Fratello’, ma questa settimana non ci sarà eliminazione. Gli spettatori di Canale 5 sono chiamati a votare il loro concorrente preferito; i due gieffini più votati saranno immuni. I nominati sono sette: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi e Bernardo Cherubini.

Dai sondaggi sui social e sui forum dedicati, emerge chiaramente che Helena Prestes è la concorrente favorita, seguita da Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Questi ultimi tre si contendono le immunità in palio, mentre i nuovi arrivati Emanuele, Zeudi e Bernardo sembrano fuori dai giochi, non sorprende vedere la loro situazione.

Nel riassunto delle nomination, gli inquilini hanno salvato Amanda e Alfonso, mentre le opinioniste scelgono Shaila e Luca, mentre le donne vanno in Superled per la votazione. Amanda, in difficoltà, nominate Zeudi; Jessica e Chiara optano per Helena. Helena ricambia il voto di Jessica, mentre Zeudi sceglie Mariavittoria, accusandola di aver divulgato una confidenza. Tuttavia, Mariavittoria viene subito smentita da Shaila.

Le “Non è la Rai” nominano nuovamente Helena, scatenando polemiche. Mariavittoria e le Monsè si uniscono al coro contro di lei. La dottoressa afferma che il loro rapporto è cambiato, mentre la coppia pensa che Helena non abbia legato con Perla. Shaila conclude la votazione scegliendo Zeudi per il suo comportamento litigioso.

In Confessionale, Tommaso inizia le nomination nominando Emanuele. Javier a sua volta sceglie Lorenzo, con il quale non riesce a trovare un accordo. Anche Alfonso, Luca e Bernardo puntano su Emanuele, mentre quest’ultimo sceglie Tommaso per la mancanza di dialogo. L’ultima nomination è di Giglio, che indica Bernardo.

Alfonso comunica quindi ai ragazzi l’esito delle nomination: Helena, Zeudi, Emanuele, Lorenzo, Javier, Tommaso e Bernardo sono i nominati di questa settimana. Il pubblico è quindi curioso di scoprire chi avrà la meglio nel televoto e conquisterà l’immunità.