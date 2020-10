Sul televoto del ‘Grande Fratello Vip il Codacons presenta un esposto all’Autorità Garante per le Comunicazioni, affinché sia aperto un procedimento sul caso accertando i fatti ed eventuali irregolarità a danno degli spettatori. “Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco -spiega il Codacons- Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”.

